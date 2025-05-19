Manisa Basket lige tutundu

BASKETBOL Süper Ligi'nde normal sezonun son haftasında Manisa Basket evinde küme düşen Yalovaspor'u yenerek ligde kaldı: 107-89. Ligde tutunmak için son hafta kazanması veya düşme hattındaki Darüşşafaka'nın deplasmanda Mersin Spor'a kaybetmesi gereken Manisa ekibi hata yapmadı. Muradiye Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk periyodu 34-26, ilk yarısı 62-54, üçüncü periyodu 80-72 sona erdi. Maçın en skorer ismi 29 sayıyla Yalovaspor'da Krampelj oldu. Bu skorla Manisa Basket sezonu 30 maçta 11 galibiyetle tamamlayarak lige tutundu. Son hafta deplasmanda Mersin Spor'a 105-89 yenilen Darüşşafaka ise 9 galibiyette kalıp Yalovaspor'un ardından küme düşen ikinci takım oldu.