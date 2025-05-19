Üçüncü Lig’de final heyecanı

ÜÇÜNCÜ Lig Play-Off 3. Turu'nda Ege ekipleri bugün final için sahaya çıkacaklar. Karşıyaka, grup finalinde ilk maçta 0-0 berabere kaldığı Muşsspor ile sahasında karşılaşacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda 16.00'daki maçı Mehmet Ali Özer yönetecek. Karşıyaka bu maçta taraftarından yoksun olacak. 3. Lig 2. Grup'taki Play-Off grup finalinin ilk maçında Mazıdağı Fosfatspor'u deplasmanda 1-0 yenen Balıkesirspor rakibini bugün Atatürk Stadı'nda 20.00'de ağırlayacak. Bal-Kes, finale çıkarsa KSK-Muşspor eşleşmesinin galibiyle 24 Mayıs Cumartesi günü finalde karşılaşacak. 3. Lig 3. Grup'ta Ayvalıkgücü Bld ise deplasmanda 1-0 kaybettiği grup finalinin rövanşında saat 16.00'da Küçükçekmece Sinopspor'u ağırlayacak.