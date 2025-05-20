Balikesirspor finale yükseldi

NESINE 3. Lig'de grup finalinde deplasmanda 1-0 yendiği Mazıdağı Fosfatspor ile evinde 1-1 berabere kalan Balıkesirspor, adını finale yazdırdı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Bal-Kes, 3. dakikada ilk tehlikesinde golü buldu. Muhammed'in soldan kullandığı kornerde ön direkte iyi yükselen Artun Akçakın'ın vuruşu ağlara gitti: 1-0. 21'de sağ kanattan gelişen Mazıdağı atağında Salih'in yerden ortasına ön direkte Kubilay'ın dokunduğu top uzak direğe çarparak ağlara gitti: 1-1. 60. dakikada Mazıdağı atağında Erdi Kasapoğlu'nun yaklaşık 30 metreden sert şutu üst direğe çarparak dışarı çıktı. 88'de Emir kaleciden sıyrıldığı anda yerde kaldı ancak hakem devam kararı verdi. Bu pozisyonun ardından Balıkesirspor cephesi hakeme büyük tepki gösterdi. nKalan dakikalarda başka gol olmadı ve Balıkesirspor, 2. Lig'e yükselme finalinde Muşspor'un rakibi oldu.