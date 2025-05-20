Bilal Erdoğan’dan milli miras vurgusu

DÜNYA Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, konuk olduğu A Haber yayınında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 22-25 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek Etnospor Kültür Festivali ve gençliğe yönelik projelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Etnospor'un kültürel etkileşimi sağladığını belirten Erdoğan yerli ve milli miras vurgusu yaparak, "Etnospor festivali herkese hitap ediyor. Batı ülkeleri de buna çok saygı gösteriyor. Kültürel değerlerimizi yeni nesile aktarmalıyız. Gelenek ailede başlar ve yaşar. Festivale 400 bin öğrenciyi getirmek istiyoruz" dedi.

F.BAHÇE BAŞKANLIĞI SORUSU

Erdoğan, geçtiğimiz günlerde kendisine yöneltilen Fenerbahçe başkanlığı ile ilgili soruya bir kez daha net cevap verdi. Bu meselenin nereden çıktığını bilmediğini aktaran Bilal Erdoğan, "Ben bir alternatif paradigma üzerinde, bir kimlik kültür inşası üzerinde çalışıyorum. Türkiye'nin geleceğinin teminatının eğitimle ilgili yapacağımız işler olduğuna inanan birisiyim. Ben zamanımı futbol yöneticiliğinde harcarsam bu önemli işleri ihmal etmek bana hiç yakışmaz. Fenerbahçe başkanlığına aday değilim zamanım yok. Tabii ki daha iyi yönetilsin istiyorum, o günlerin hayalini kurmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.