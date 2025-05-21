  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Spor Menemen’de Hakkı Bursaspor’a doğru

Menemen’de Hakkı Bursaspor’a doğru

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Menemen’de Hakkı Bursaspor’a doğru
2024-25 sezonunda Menemen FK'nın en çok parlayan oyuncularının başında gelen Hakkı Türker'in Bursaspor'a transferinde sona doğru geliniyor. Timsahlar'ın Menemen FK'da bu sezon 9 gol ve 17 asist üreten orta saha oyuncusu Hakkı Türker başta olmak üzere birkaç transferi daha bu hafta açıklayacağı tahmin ediliyor. Bursa'nın amatör takımlarından Arabayatağıspor'da futbola başlayan, ardından Zaferspor'un yolunu tutan Hakkı Türker, Esenler Erokspor'da profesyonel olduktan sonra Tekirdağspor, Adanaspor ve Menemen FK takımlarında forma giydi. Merkez orta saha olarak görev yapan Hakkı'nın kariyerinde 1. Lig'de 41 maçta 3 gol, 2. Lig'de 46 maçta 9 gol, 3. Lig'de ise 36 maçta 6 golü bulunuyor.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA