Menemen’de Hakkı Bursaspor’a doğru

2024-25 sezonunda Menemen FK'nın en çok parlayan oyuncularının başında gelen Hakkı Türker'in Bursaspor'a transferinde sona doğru geliniyor. Timsahlar'ın Menemen FK'da bu sezon 9 gol ve 17 asist üreten orta saha oyuncusu Hakkı Türker başta olmak üzere birkaç transferi daha bu hafta açıklayacağı tahmin ediliyor. Bursa'nın amatör takımlarından Arabayatağıspor'da futbola başlayan, ardından Zaferspor'un yolunu tutan Hakkı Türker, Esenler Erokspor'da profesyonel olduktan sonra Tekirdağspor, Adanaspor ve Menemen FK takımlarında forma giydi. Merkez orta saha olarak görev yapan Hakkı'nın kariyerinde 1. Lig'de 41 maçta 3 gol, 2. Lig'de 46 maçta 9 gol, 3. Lig'de ise 36 maçta 6 golü bulunuyor.