Yusuf Akçiçek’e Avrupa takibi

Fenerbahçe'nin genç futbolcularından Yusuf Akçiçek'i birçok Avrupa kulübü takip ediyor. Bologna, Marsilya ve Lyon'un bu transferde istekli olduğu öğrenilirken sarı-lacivertlilerin 19 yaşındaki futbolcunun transferinden beklentisi en az 25 milyon Euro gelir elde etmek olduğu bildirildi. Şimdiye ana kadar Yusuf Akçiçek için en somut adımları atan kulüp Fransız ekiplerinden Marsilya oldu. Marsilya, genç futbolcu için 19 milyon Euro'ya kadar çıkabileceğini sözlü bir şekilde Fenerbahçe'ye iletti. İki kulüp arasında görüşmelerin sürdüğü ve Yusuf Akçiçek'in uygun şartların oluşması halinde Avrupa'ya gitmek istediği gelen bilgiler arasında. Yusuf Akçiçek bu sezon 19 karşılaşmada forma giydi. 13 karşılaşmaya 11'de başlayan milli futbolcu bu süreçte 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.