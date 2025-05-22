Petkim’in yeni hoca adayı Özhan Çıvgın

BASKETBOL Süper Ligi'nde Play-In'e kalamayarak büyük hayal kırıklığı yaratan Aliağa Petkimspor'da başantrenör değişikliği gündeme gelirken, yeni hoca adayının Özhan Çıvgın olduğu öğrenildi. Burak Gören ile yola devam etmek istemeyen İzmir ekibinin, Polonya'da basketbol hayatına devam eden Selçuk Ernak ile ilgilendiği iddia edildi. Petkim'in Ernak ile birlikte 5 sezon boyunca Onvo Büyükçekmece'de Baş Antrenörlük yapmış olan Özhan Çıvgın ile de temasa geçtiği öğrenildi. Daha önce Ege ekiplerinden Karşıyaka Basketbol Takımı ve Akhisarspor'u da çalıştıran Çıvgın'ın yabancı transferlerindeki başarılı seçimleri ve göze hoş gelen hızlı basketbol sistemi sebebiyle ön plana çıktığı ifade edildi.