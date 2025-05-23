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Ayvalıkgücü Bld. zafere inanıyor

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Ayvalıkgücü Bld. zafere inanıyor
NESİNE 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Play- Off'ta Küçükçekmece Sinopspor'u deplasmandaki ilk maçı 1-0 kaybetmesine rağmen cezası yüzünden taraftarından yoksun olduğu rövanşta uzatmada 4-1 yenerek elemeyi başarıp finalist olan Ayvalıkgücü Belediyespor, rakibi Kahramanmaraş İstiklalspor'la Antalya'da karşılaşacak. 25 Mayıs Pazar günü oynanacak final maçı Park Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak. Finalde rakibini yenerse yeni sezonda adını 2'nci Lig'e yazdıracak olan kırmızı-beyazlılar, turu geçeceğine inanıyor. Zorlu maç için son hazırlıklarını yapan Balıkesir ekibi, sezonu mutlu sonla noktalamak istiyor.
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