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Uşak Üniversitesi’ne büyük onur

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Uşak Üniversitesi’ne büyük onur

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu tarafından üniversite kampüslerinde sporun, fiziksel aktivitenin ve sağlıklı yaşamın teşvik edilmesi amacıyla yürütülen "Spor Dostu Kampüs" projesi kapsamında Uşak Üniversitesi büyük bir başarıya imza attı.

Uşak Üniversitesi’ne büyük onur

ETNOSPOR Festivali'nde özellikle at üzerinde yapılan inanılmaz gösteriler büyük alkış aldı.

Uşak Üniversitesi, 83 üniversitenin başvuru yaptığı ve YÖK tarafından yapılan incelemeler sonucu, yalnızca 47 üniversitenin layık görüldüğü "Spor Dostu Kampüs" ödülünü aldı.

Uşak Üniversitesi’ne büyük onur

Ödüller, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törende Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş' a ödül, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan tarafından takdim edildi.

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