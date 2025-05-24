ETNO şöleni tam gaz

İstanbul'da düzenlenen 7. Etnospor Kültür Festivali'nde coşku ikinci günde artarak devam etti. Yoğun katılımın olduğu festivalde geleneksel sporlar, oyunlar, el sanatları, gastronomi ile sahne sanatları vatandaşlarla buluşuyor. Festivalde yüzlerce sporcunun yanı sıra, yöresel zenginliklerini ve değerlerini tanıtmak isteyen şehirler de yer alıyor.

Festivalde gençler yeteneklerini sergilerken, katılımcılara bol bol yöresel lezzetlerden ikram edildi.

On binlerce gencin bir araya geldiği etkinliklerde büyük heyecan yaşanırken renkli görüntüler ortaya çıktı. Okçuların ve kılıçlı ekiplerin akrobatik gösterileri yine nefesleri keserken adrenalin de doruğa çıktı.

Halat çekmede gençler güç gösterisi yaparken, el sanatlarında ise hünerlerini sergilediler.

ÖMER ÇELİK DE FESTİVALE KATILDI

Etnospor Kültür Festivali alanını ziyaret eden AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, insanlığın köklerini bilmesinin önemine vurgu yaparken; Etnospor'un bu yıl Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Aile Yılı konseptiyle uygun olduğuna dikkat çekti. Çelik ayrıca alandaki çocuk sayısının bir hayli fazla olmasının sevindirici olduğunu söylerken, "Tarihimizden koptukça tarifimizi, kim olduğumuzu kaybediyoruz. Bizim açımızdan en önemli meselelerden biri insanlığın, kendi milletimizin biriktirdiği zaman içinde bizi biz yapan tarihimizin korunması ile ilgili. Bunun içinde tabi spor kültürünün gerçekleştirdiği, oluşturduğu semboller, gelenekler önemli. Dolayısıyla Etnospor'un bu kadar kısa süre içisinde küresel aile haline gelmiş olması, dünyanın her tarafında etkinlik göstermesi bir bakıma şunu söylüyor; 'Herkes köklerinden yola çıksın. Ama insanlık ailesinin ortak bir zemininde buluşalım" diye konuştu.