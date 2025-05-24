GERİDE bıraktığımız sezonu orta sıralarda tamamlayan 2. Lig ekibi Fethiyespor'da ayrılıklar başladı. Mavi-Beyazlı ekipte orta saha futbolcusu Ali Ceylan ve forvet oyuncusu Özcan Yaşar ile yeniden sözleşme uzatılmadı. Takımda başka ayrılıkların da yaşanması ve Muğla temsilcisinin sil baştan bir kadro ile 205-26 sezonunda mücadele etmesi bekleniyor. Öte yandan Ege ekibinin olağan genel kurul tarihi de netlik kazandı. Yeni sezonda hedefini üst sıralar olarak belirleyecek Fethiyespor'da seçimin 31 Mayıs-14 Haziran 2025 tarihlerinde yapılacağı bildirildi. Yeni oluşacak yönetime göre gelecek sezonun planlamasının şekillenmesi bekleniyor.