Manisa FK’nın hedefi büyük

TRENDYOL 1'inci Lig'de mücadele eden Manisa Futbol Kulübü, Teknik Direktör Taner Taşkın'la yola devam edeceğini açıkladı. Manisa'da kaldığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Taner Taşkın, "Zorlu bir sezonu geride bıraktık. Lige tutunabilmek adına çok kritik final maçları oynadık ve hep birlikte hedefimize ulaştık. Yeni sezonda bu kez üst sıralar için mücadele edeceğiz" dedi. Taşkın, yönetimindeki Manisa FK, 9 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi alarak 14 puan topladı. Son 9 maçta göreve gelip takımı kümede tutmayı başaran deneyimli çalıştırıcı gelecek sezon hedeflerinin kulübü daha ileriye taşımak olduğunu söyledi. Önümüzdeki günlerde yönetimle gidecek- kalacak oyuncularla ilgili bir görüşme yapacak olan deneyimli teknik adam, ayrıca dış transferde alınmasını istediği isimleri de sunacak.