Bisiklet Milli Takımı 5 madalya kazandı

BİSİKLET Milli Takımı, Romanya'da düzenlenen 2025 Balkan Yol Bisikleti Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı. Şampiyonada madalya kazanan sporcuları şöyle: Elit erkekler bireysel zamana karşı (ITT) yarışında 33,7 kilometrelik parkura çıkan milli sporcu Ahmet Örken gümüş, 19 yaş altı erkekler bireysel zamana karşı ITT yarışında ise Ege Erülkü, 25 kilometrelik etapta gümüş madalya kazandı. Elit erkekler yol yarışında ise Burak Abay gümüş, Ahmet Örken ise bronz madalya elde etti. 17 Yaş altı erkekler yol yarışında ise Vedat Emre Söker, 73 kilometrelik parkurda üçüncü olarak bronz madalya kazandı.