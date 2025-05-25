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Haberler Spor ETNO coşkusu sürüyor

ETNO coşkusu sürüyor

Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen etkinliğin üçüncü günü geride kaldı. Hafta sonu yoğun bir katılımın olduğu festivalde ziyaretçiler geleneksel sporlar, oyunlar, el ve sahne sanatlarıyla birlikte gastronominin tadını çıkardı

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

ETNO coşkusu sürüyor

Dünya Etnospor Birliği tarafından, Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen 7. Etnospor Kültür Festivali 3. günde devam etti. Yaklaşık 35 ülkeden katılım sağlanan Etnospor Kültür Festivali'nde, geleneksel sporlar, oyunlar, el sanatları ile gastronomi ve sahne sanatları gibi birçok başlıkta etkinlikler düzenleniyor.

ETNO coşkusu sürüyor

Organizasyonun üçüncü günü Atlı Sporlar Gösterileri, Okçuluk Aktiviteleri, Binicilik Aktiviteleri, Güreş Gösterileri, Dayanışma Obası, Bölgesel Kültür Tanıtımları, Enstrüman Müzesi, Toylar, Sanat Atölyeleri, Sahne Etkinlikleri ve Konserler, Çocuk Sanat Atölyeleri, Sergi ve Atölyeler, Çocuk Şenlikleri, Etnopark Aktiviteleri, Geleneksel Çocuk Oyunları, Evrensel Tatlar, İkramlar ve Dünya Kahveleri etkinlikleriyle tamamlandı.

ETNO coşkusu sürüyor

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ZİYARET

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdğan, Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen 7. Etnospor Kültür Festivali'ni 3. gününde ziyaret etti. Festival alanında yöresel oyunları da izleyen Başkan Erdoğan, Karabağ'dan gelen ekibin akrobatik at gösterisi sırasında Türk ve Azerbaycan bayrağını açtığı anları ayakta alkışladı. Başkan Erdoğan, "2025 Aile Yılı" kapsamında, 7. Etnospor Kültür Festivali'nde ilk kez kurulan "Aile Obası"nı da gezdi.

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