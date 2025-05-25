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Eyüpspor: 2 Antalyaspor: 1

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Eyüpspor: 2 Antalyaspor: 1
TRENDYOL Süper Lig'in 37. haftasında Eyüpspor, evinde Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. 40. dakikada Mame Thiam'ın ceza sahası içinde kaleyi karşıdan gören noktadan sağ ayağıyla yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak sağ üst köşeden filelerle buluştu: 1-0. 42. dakikada Tayfur'un ara pasında topla buluşan Thiam'ın ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta kaleci Abdullah sağına gelen topu çeldi. Pozisyonun devamında Ampem'in sol ayağıyla vuruşu ağlarla buluştu ve ilk yarı 2-0 bitti. 51. dakikada Safuri'nin sağdan kullandığı kornerde Samudio ceza sahası içinde kafa vuruşunu yaptı. Melih Kabasakal kale çizgisi üzerinde topu uzaklaştırarak gole izin vermedi. 87'de Safuri'nin baskısı sonucu Hamza'nın kaybettiği top, Gaich'in önünde kaldı. Bu oyuncunun yerden yaptığı vuruş ağlara gitti ve maç 2-1 sona erdi.
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