THY EuroLeague'de şampiyon Fenerbahçe Beko!

THY Euroleague'de Abu Dhabi'de oynanan finalde temsilcimiz Fenerbahçe Beko ile Fransız temsilcisi Monaco karşı karşıya geldi.
Son çeyrekte müthiş bir performans ortaya koyan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, güçlü rakibi Monaco'yu 81-70 mağlup ederek şampiyon oldu.
8 YIL ARADAN SONRA GELEN ŞAMPİYONLUK
Son olarak 2016-17 sezonunda Euroleague şampiyonu olan Fenerbahçe Beko 8 yıl aradan sonra koç Sarunas Jasikevicius ile zaferi yaşadı. Genç hoca kariyerinin ilk şampiyonluğunu yaşadı.
AZİZ YILDIRIM'DAN ŞAMPİYON FENERBAHÇE BEKO'YA TEBRİK
Fenerbahçe Kulübünün eski başkanı Aziz Yıldırım, THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Fransa'nın Monaco ekibini 81-70 yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti.
Sarı-lacivertli takımı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kutlayan Yıldırım, "'Dünyanın en güzel takımı' ünvanını taraftarlarımızca hak etmiş, çok büyük emekler verilerek turnuvanın devleriyle yarışır pozisyona gelen ve 8 yıl önce ülkemize Avrupa'nın en büyük kupasını getiren Erkek Basketbol Takımımız Fenerbahçe Beko, bugün bu gururu camiamıza ve ülkemize bir kez daha yaşatmıştır. Bu büyük başarıya ulaşma yolunda, Başkan Sayın Ali Koç ve şube yöneticilerine, başantrenörümüz Sarunas Jasikevicius'a ve ekibine, emeği bulunan tüm oyuncularımıza ve profesyonellerimize teşekkür ediyor, bu başarının camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Sarı-lacivertli takımın kupasını, takım kaptanlarından Melih Mahmutoğlu, jest yaparak Marko Guduric'e verdi. Kupa, Sırp basketbolcunun ellerinde yükseldi. Başantrenör Sarunas Jasikevicius şampiyonluk kutlamasını başkan Ali Koç'la sarılarak yaşadı.
MVP NİGEL HAYES-DAVİS
Final maçının En Değerli Oyuncusu (MVP) Fenerbahçe Beko'nun ABD'li yıldızı Nigel Hayes-Davis oldu.
Finali 23 sayı, 9 ribaunt, 1 asistle tamamlayan ve 30 verimlilik puanı alan Hayes-Davis, MVP ödülünü maç sonu aldı. MVP'yi organizasyonu takip eden gazetecilerin oyları belirledi.