Altınordu final için Batman’da

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta Play-Off 3. Tur ilk maçında evinde 90+7'nci dakikada yediği golle Batman Petrolspor'a 1-0 mağlup olan Altınordu bugün rakibiyle deplasmanda rövanş mücadelesine çıkacak. Batman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak randevuda Ali Şansalan düdük çalacak. İzmir temsilcisi rakibini 2 gol farkıyla yenmesi halinde adını Play-Off Finali'ne yazdıracak. Kırmızı- lacivertli ekibin 90 dakikayı 1 farkla kazanması halinde uzatmalar oynanacak. Uzatmalarda da sonuç değişmezse turu geçen ekip seri penaltı vuruşları sonucu belirlenecek. Altınordu, Batman temsilcisini elerse Elazığspor-Van Spor FK eşleşmesinden gelecek takımla finalde rakip olacak. Altınordu bu sezon Batman Petrolspor'la oynadığı 3 karşılaşmada da rakibine üstünlük kuramadı.