Ayvalıkgücü havlu attı

Üçüncü Lig Yükselme Play-Off Final maçında Ayvalıkgücü Belediyespor, rakibi Kahramanmaraş'ı yenerek 2. Lig'e yükselmeyi başardı. Antalya'da oynanan finale iki ekipde atak başladı. Maçın 4. dakikasında Muhammed'in kornerinde Kerem'in kafa vuruşunda direk dibinde Davut topu çıkararak mutlak golü önledi. 31'de Selim'in kornerinde Muhammed kafayla indirdi. Ön direkte Kerem attığı golle K.Maraş'ı 1-0 öne geçirdi. 39'da K.Maraş ceza alanında Kerem, Oğuz'u indirdi. Hakem İlker Yasin Avcı VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyerek penaltı kararı verdi. 44'te Oğuz'un penaltısını kaleci Kıvanç kurtardı. Ancak dönen topu Tugay filelere yollayarak eşitliği sağladı: 1-1.

UZATMADA YIKILDILAR

56'da Selim'in ceza alanı dışından gol denemesi sonuçsuz kaldı. 65'te Ali'nin kafayla indirdiği topu Tugay şutladı. Top kaleci Kıvanç'ta kaldı. 90+1'de Ali Han Tuncer'un kullandığı serbest atışta barajda Serhat'a çarpan top kaleci Polat'ı yanıltıp ağlarla buluştu: 1-2. 90+7'de Maraş atağında soldan Yekta kale önüne çevirdi. Aykut altı pas içinde maçın sonucunu belirledi. Ayvalıkgücü Belediye, finali 3-1 kaybederek İkinci Lig'e yükselme şansını kullanamadı.

YIKILMAZDAĞ 'İSTİKRAR' DEDİ

Ayvalıkgücü Belediyespor dün Antalya'da oynanan 3. Lig Play-Off Finali'nde kadroda istikrarı bozmadı. Ege ekibinin başarılı teknik direktörü, yarı finalin son maçında 4-1 kazanılan Küçükçekmece Sinop maçının on birinde hiç değişiklik yapmadı. Tecrübeli teknik adam kalede yine Polat'a şans verirken, ileri uçta yine Ali Habeşoğlu ile gol aradı. Ancak her iki yarıda da yalnız kalan golcü oyuncu Ali, Maraş savunmasını geçip golle buluşamadı. Ayvalık ekibi, Oğuz'un penaltı kaçırdığı pozisyonda Tugay ile eşitliği sağlayıp umutlansa da uzatmada gelen iki gol, Ege ekibinin hayallerini yıktı.

KIRMIZI-BEYAZLI TAKIM YİNE PLAY-OFF'TA ELENDİ

Uzun süre lider olarak götürdüğü ligde şampiyonluğu son hafta Pazarspor beraberliği ile Aliağa FK'ya kaptıran Ayvalıkgücü Belediye, yine Play-Off'ta elendi. 2021-2022 sezonunda BAL'dan 3. Lig'e çıkan Ayvalıkgücü, son üç sezondur Play-Off'a kalarak 2. Lig hedefini zorladı. 2022-23'te henüz 1. Tur'da Karaman FK'ya elenen Ege ekibi, geçen sezon da bu kez 2. Tur'da 52 Ordu'ya boyun eğmek zorunda kalmıştı. Bu yıl ise şampiyonluğun kıyısına gelen kırmızı-beyazlılar, sezonun ikinci bitirerek direkt grup finaline kaldı. Yarı Final'de Küçükçekmece Sinop'a elenen Ayvalık, finalde ise dün K.Maraş'a yenilerek üst üste 3. kez Play- Off'tan 2. Lig vizesi alamadı.