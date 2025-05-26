Trabzonspor evinde takıldı

Süper Lig'in 37. haftasında Karadeniz derbisinde Trabzonspor sahasında ağırladığı Samsunspor'la 2-2 berabere kaldı. 19. dakikada sağdan Nwakaeme'nin ortasında, son olarak Folcarelli'nin çıkardığı topa Mendy'in yerden şutunda kaleci Okan Kocuk, yatarak tehlikeyi önledi. 27. dakikada Samsunspor, golü buldu. Ait Bennasser'in kendi yarı alanından derin pasında savunmanın arkasında topla buluşarak kaleci Muhammet Taha Tepe ile karşı karşıya kalan Emre Kılınç, topu ağlarla buluşturdu: 0-1. Karşılaşmanın ilk yarısı, konuk takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. 86. dakikada Cham'ın ara pasında topla buluşan Malheiro topu sürerek ceza sahasına girdi. Malheiro'nun şutunda top ağlarla buluştu: 1-1. 88. dakikada Cham'ın ara pasında topla buluşan Malheiro tekrar topu sürerek ceza sahasına girdi. Malheiro'nun şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1. 89. dakikada Emre Kılınç'ın pasında topla buluşan Mouandilmadji'nin şutunda top ağlarla buluştu: 2-2. Karşılaşma 2-2'lik eşitlik ile tamamlandı.