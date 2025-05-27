Altınordu buraya kadar

Nesine 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off 3'üncü Turu'nda Altınordu, evinde 1-0 kaybettiği mücadelenin rövanşında deplasmanda Batman Petrolspor'la 1-1 berabere kalarak 1'inci Lig hayallerini noktaladı. 4. dakikada Hüseyin Bulut'un pasında topla buluşan Yakal Taylan, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda ağları bulamadı. 28. dakikada Ege Arslan'ın ortasında Yakal Taylan'ın kafa vuruşunu kaleci Yusuf Balcıoğlu çeldi. 30. dakikada Omar Imeri'nin pasında ceza sahasının solunda topla buluşan Mert Çapar'ın plasesi yan direklere çarparak ağlarla buluştu: 1-0. 39. dakikada Burak Gültekin'in pasında topla buluşan Keni Var Uzun'un ceza sahası önünden şutunda top az farkla auta gitti. 45+3. dakikada Mert Çapar'ın sert şutunu kaleci Serhat Öztaşdelen kurtardı. Altınordu ilk yarıyı 1-0 geride kapattı.

HÜSEYİN'İN GOLÜ YETMEDİ

66. dakikada Imeri'nin sert şutunda kaleci Serhat topu iki hamlede kontrol etti. 84. dakikada Uğur Çetinkaya'nın derin pasında ceza sahasında topla buluşan Hüseyin Bulut'a Semih'in yaptığı müdahale sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. 85. dakikada topun başına geçen Hüseyin Bulut skora denge getirdi: 1-1. 88. dakikada Cengizhan'ın ortasında Mustafa Çeçenoğlu'nun kafa vuruşu etkili olmadı. 90+2. dakikada Selahattin'in ceza sahası yayına getirdiği topa savunma müdahale etti. 90+8. dakikada Hüseyin Bulut'un kulandığı kornerde ön dirğeğ inen topu savunma uzaklaştırdı. Kırmızı-lacivertli İzmir temsilcisi kalan dakikalarda yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyince rakibine toplamda 2-1'lik skorla elendi ve 1. Lig hayallerini ertelemek zorunda kaldı.

TABLO TERSİNE DÖNDÜ

ALTINORDU, geçmiş yıllarda oynadığı 7 Play-Off maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak başarılı bir performans sergilerken, tablo adeta tersine döndü. İzmir ekibi 2007-08 sezonunda 3'üncü Lig'de çıktığı Play-Off müsabakalarında Bingöl Bld ve Keçiörengücü'nü 1-0'lık skorlarla yenerek 2'nci Lig'e yükseldi. Kırmızı-lacivertliler, 2010-11'de yine 3'üncü Lig'de Play-Off'a kalıp Afyonkarahisarspor'u (D) 2-1, Darıca G.Birliği'ni (D) 1-0 dize getirerek 2'nci Lig biletini kaptı. Ancak İzmir temsilcisi, oynadığı son iki Play-Off'ta üst lige çıkma başarısını gösteremedi. 2020-2021 sezonunda 1'inci Lig'de ilk 6'ya kalan ve adını finale yazdıran Altınordu, İstanbul'da oynanan final mücadelesinde Altay'a 1-0 yenilerek Süper Lig'e yükselme fırsatını kaçırırken, bu sezon da sonuç hüsran oldu. Altınordu, bu sezon da Batman Petrolspor'a elenerek finale yükselme şansını kaçırdı ve 1'inci Lig'in kapısından dönmenin üzüntüsünü yaşadı.

EMİR CAN DIŞARI KENİ VAR İÇERİ

Altınordu Teknik Direktörü Namet Ateş, Batman Petrolspor'a karşı İzmir'de sahaya sürdüğü ilk 11'de tek değişiklik yaptı. Kırmızı-lacivertlilerin deneyimli çalıştırıcısı ilk karşılaşmada görev verdiği savunmacı Emir Can Gencel'in yerine bu kez forvet oyuncusu Keni Var Uzun'u ilk 11'e monte etti.