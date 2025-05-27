Bodrum’dan büyük çöküş

Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Kayserispor'la 1-1 berabere kalan Bodrum Futbol Kulübü, rakibi Alanyaspor'un Konyaspor'u yenmesiyle bitime 1 maç kala resmen küme düştü. Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden yeşil-beyazlılar devler arenasında tek sezon kalabildi. 2015 yılına kadar Bölgesel Amatör Lig'de oynayıp 9 yılda basamakları tek tek aşarak Süper Lig'e kadar yükselen Bodrum FK, Başkan Fikret Öztürk kulübü devralınca 2022'de önce tarihinde ilk kez 1'inci Lig'e çıktı, geçen sezon da tarihi başarıyı yakalayıp Süper Lig'e adını yazdırdı.

YENİDEN BAŞLAYACAĞIZ

Süper Lig'de üç farklı hocayla çalışan Muğla ekibi, düşüşü durduramadı. Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Polat, "Elimizden geleni yaptık, terimizin son damlasına kadar savaştık. Bazen çaba yetmez, bazen top çizgiden geçmez. Ama biz pes etmeyi, dağılmayı, vazgeçmeyi bilmeyiz. Bu şehir, bu takım, bu inanç daha önce de zorluk gördü ve her seferinde küllerinden doğdu. Biz, yeniden başlayacak gücü yüreklerimizde taşıyoruz. Düşmek sadece yere inmektir, kalkmak ise karakter işidir. Şimdi başımızı öne eğmeden, omuz omuza, bir kez daha yürümeye hazırız. Çünkü Bodrum sadece bir takım değil Birlikte atan binlerce yürek demek" ifadelerini kullandı.

MORAİS: GELECEK İÇİN ÜMİTLİYİM

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Jose Morais, çok üzgün olduklarını söyledi. Oyuncularının ellerinden geleni yaptığını belirten Portekizli teknik adam, "Oyuncularım, biz geldiğimizden beri her şeylerini verdi. İnanılmaz bir efor sarf ettiler. O anlamda oyuncularımı sonuna kadar tebrik ediyorum. Son haftalarda talihsiz çok puan kaybettik. Kaybettiğimiz Galatasaray ve Fenerbahçe maçları var. Onun dışında Samsunspor maçı var ama açıkçası o maçta tuhaf şeyler oldu. Onun dışındaki tüm sonuçlar aslında pozitifti diyebilirim. Küme düşülmesine rağmen gelecek için ümitliyim. Bu sezondan gerekli dersler alınırsa Bodrum için gelecek daha iyi olacaktır. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Üzgünüz, farklı olsun istedik ama olmadı" diye konuştu.

EVİNDE VEDA EDECEK

Bodrum FK tek sezon tutunabildiği Süper Lig'e 1 Haziran Pazar günü ligin son haftasının son maçında evinde Beşiktaş'ı konuk ederek veda edecek. Taraftarı önünde lige veda sınavına çıkacak yeşil-beyazlı ekip lig üçüncülüğü için Samsunspor'la çekişen Beşiktaş'ı ağırlayacak. Bodrum FK, İlçe Stadı'nda oynayacağı maçın ardından gelecek sezon 1'inci Lig'de oynayacak.