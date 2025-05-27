F.Bahçe Beko’nun şampiyonluk gururu

BASKETBOL THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Fransa'nın Monaco ekibini 81-70 yenerek Avrupa şampiyonu olan Fenerbahçe Beko, Türkiye'ye bir kez daha büyük bir gurur yaşattı. Sarılacivertli ekibin finaldeki rakipleri Monako, Anadolu Efes ve Panatinaikos dahil Avrupa Ligi'nde yer alan kulüpler ve sporcular 8 yıl sonra gelen şampiyonluğun ardından tebrik paylaşımlarında bulundu. Fenerbahçe Beko koçu Sarunas Jasikevicius'un ve MVP seçilen Nigel Hayes-Davis'in eski takımı Barcelona, "EuroLeague şampiyonluğu için tebrikler Fenerbahçe Beko. Saras, Sertaç ve Nigel'i de tebrik ediyoruz" ifadelerini kullanırken, sarı-lacivertlilerin eski basketbolcusu Bogdan Bogdanovic ise paylaşımında "Şampiyon Fener!" yazdığı bir video kullandı.