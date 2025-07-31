Babasına can oldu futbola geri döndü

AYDIN'IN İncirliova ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki futbolcu İlhan Orcan, karaciğer yetmezliği yaşayan babası Kamil Orcan'a organ bağışında bulunarak can vermesinin ardından sağlığına kavuştu. Çok sevdiği futbola geri dönen Orcan, yeni sezon için İncirliova Bld ile sözleşme yeniledi. Orcan, formasını giyip sahaya çıkacağı günü sabırsızlıkla beklediğini söyledi. Orcan, "13 yıldır futbol oynuyorum. Babam da bu yolda hep yanımda oldu. Ben de çok sevdiğim futbola bir süre ara vererek yaptığım organ bağışıyla ona hayat verdim. Çok şükür, ikimiz de iyiyiz. Yeniden formamı giymek ve takımımın başarısı için mücadele etmek için sabırsızlanıyorum" dedi.