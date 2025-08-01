Bengisu yine tarih yazacak

ULTRA maraton yüzücüsü Bengisu Avcı yine tarih yazmaya hazırlanıyor. İzmirli milli sporcu, dünyada 7 açık su kanalından oluşan Oceans Seven (Okyanus Yedilisi) parkurunun son etabı Tsugaru Kanalı'nı geçmek için bugün kulaç atacak. Avcı, kuş uçuşu 30 kilometrelik uzunluğu bulunan Honshu ile Hokkaido arasındaki Tsugaru Kanalı'nı geçerek Oceans Seven'i tamamlayan ilk Türk olmak istiyor.

Milli yüzücü, son parkur olan Tsugaru'da hava şartlarına bağlı olarak bugün başlayıp 6 Ağustos tarihine kadar olan dilimde kanalı geçmeye çalışacak. Avcı, iklim değişikliklerinin kanaldaki akıntıları çok hızlandırdığını, daha önce 19 kilometre olarak yüzülen parkurun uzunluğunun 30 kilometreye yükseldiğini belirtti. Avcı, "Tsugaru parkurunda bu güçlü akıntıya karşı en az 12 saatlik bir performansla yüzüp karşı kıyıda Türk bayrağını açmak için mücadele edeceğim" ifadelerini kullandı.

40 SPORCU TAMAMLADI

BENGİSU, "Dünyada bugüne kadar yaklaşık 40 sporcu tamamlayabildi. Bunların arasındaki kadın sayısı ise gerçekten çok az. Türk kadınına ilham vermek adına çıktığım yolun sonunda adımın karşısında ilk Türk yazısını görmeyi istiyorum" dedi.