Kaf-Kaf sil baştan

Nesine 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta teknik direktörlük görevine alt liglerin en tecrübeli isimlerinden Burhanettin Basatemür'ü getirdikten sonra transfere hızlı girişen Karşıyaka'da kadroya katılanların sayısı 12'ye çıktı. Geçen sezonki kadrosu daha önce 2 as oyuncu haricinde dağılan, günlerdir her akşam saat 19.12'de taraftarına transfer müjdesi veren Kaf-Kaf, son olarak pivot santrfor Ömer Faruk Sezgin ve 20 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Onur İnan'ı renklerine bağladı. Belediye Kütahyaspor'da forma giyen Ömer Faruk geçen sezon 29 resmi maçta 13 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Özellikle hava toplarında etkili olan Ömer Faruk geçen sezon ara transferde imza attığı Kütahya ekibinde 15 karşılaşmada rakip ağları 10 kez sarsma başarısı gösterdi.

KARTEPE KAMPI BAŞLIYOR

YEŞİL-KIRMIZILILAR, yaz transfer döneminde kaleci Tunay Meral, ofansif orta saha Mehmet Güneş, merkez orta saha Mücahit Aslan, santrfor Hamza Küçükköylü, sağ bek Tolga Ünlü, ön libero Erol Zöngür, orta saha Alpay Eroğlu, sağ kanat Erhan Öztürk, kaleci Bayram Kılıç ve sağ açık Harun Kaya ile resmi sözleşme imzaladı. Öte yandan yeşil-kırmızılılarda mevcut kadrodan gençler Taha, Ercan ve Mertcan ise kiralık gidecek. Antrenmanlarını 2 haftadır tesislerinde sürdüren Karşıyaka 2 gün izin yapıp hafta başında Kocaeli Kartepe'ye giderek kampa girecek.