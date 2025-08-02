KSK’den Furkan Korkmaz bombası

Transfer dönemine hızlı başlayan Karşıyaka'nın, NBA patentli milli yıldız Furkan Korkmaz'ı listesine aldığı ifade edildi. Anadolu Efes'te parladıktan sonra 2016'da ilk turda draft edildiği NBA'de 6 yıl Philadelphia 76'ers forması giyen 28 yaşındaki şutör guard geçen sezona Monaco'da başlayıp Bahçeşehir Koleji'nde tamamladı. A Milli Takım'la 27 Ağustos-14 Eylül tarihleri arasında 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek Furkan'ın teklife olumlu yaklaştığı, kararını şampiyonadan sonra Euro- League ekiplerinden gelecek tekliflere göre vereceği öğrenildi.