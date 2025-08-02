Millilerden halterde tarihi başarı geldi

İspanya'nın başkenti Madrid'de organize edilen U15 ve Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'na Türkiye damgasını vurdu. Organizasyonda mücadele eden sporcularımız 23 altın, 22 gümüş, 17 bronz olmak üzere toplam 62 madalya kazanarak bu alanda bir rekora imza attı. Ayrıca Milli sporcularımızın kazandığı madalyalar sonrasında Yıldız Kadınlarımız 541 puan ile, U15 Kadınlarımız ise 564 puan ile takım halinde Avrupa Şampiyonu oldu. U15 Erkeklerde 540 puan ile Avrupa ikincisi, Yıldız Erkeklerde de 470 puan ile Avrupa üçüncüsü oldu.