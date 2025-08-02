Samsunspor’da Silas transferi zora girdi

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Samsunspor, uzun süredir gündeminde olan flaş isim Silas Katompa Mvumpa transferinde kötü bir haber geldi. Samsunspor'un 'Çilek' transferi olarak lanse ettiği Silas Katompa Mvumpa transferi çıkmaza girdi. Kırmızı- beyazlılar, Bundesliga ekibi VfB Stuttgart forması giyen Demokratik Kongolu oyuncunun transferinde süreci ağır işletiyor. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, yaptığı açıklamada, Silas transferinde henüz bir gelişmenin olmadığını ve sürecin ağır işlediğini belirtti.