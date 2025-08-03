Balıkesirspor Yekta’yı kaptı

3. Lig'de mücadele eden Ege ekiplerinden Balıkesirspor, orta sahaya takviye yaptı. Kırmızı- beyazlılar, geçtiğimiz sezon Kahramanmaray İstiklalspor ile şampiyonluk yaşayan Yekta Sönmez ile anlaşmaya vardı. 24 yaşındaki oyuncu, devre arası geldiği Kahramanmaraş'ta 13 maça çıkmış, Play-Off'ta 1 gol, 3 asistlik katkıda bulunarak yıldızlaşmıştı. Bucaspor altyapısından çıkan 2001 doğumlu futbolcu Ünye 1957, 24 Erzincanspor, Kelkit Hürriyet, Kütahyaspor ve Mardin 1969 formaları da giymişti. Transfer çalışmalarına devam eden Ege ekibinin, Mersin İdmanyurdu'ndan bir forvet oyuncusu ile de el sıkışmaya yakın olduğu öğrenildi.