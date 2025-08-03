Kartal üç koldan

Beşiktaş, Avrupa Ligi'nden elenerek yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek. Takımdaki oyun ve skor anlamındaki kötü oyunu ise siyah-beyazlı teknik ekip ve yönetim, transfer yaparak çözmeye çalışacak. Beşiktaş, özellikle hücum ve savunma bölgelerine transferler yaparak kadrosunu ileri seviyeye taşımayı planlıyor. Wolfsburg'da görev alan 27 yaşındaki Vaclav Cerny için transfer süreci hızlandırıldı. Çek yıldızın yakın zamanda İstanbul'a getirilmesi hedefleniyor. Kartal, hücum sıkıntısını çözmek için Inter'in yıldızı Mehdi Taremi ile masaya oturdu.

İMZA ŞOV YAPACAKLAR

Siyah-Beyazlıların, 32 yaşındaki forvetle prensip olarak el sıkıştığı ve bonservis pazarlığında sona gelindiği ifade edildi. David Jurasek transferinden istediği verimi alamayan yönetim, İskoç ekibi Glasgow Rangers'ta görev alan eski futbolcuları Rıdvan Yılmaz'ı kulübe geri getirmenin planlarını yapıyor.