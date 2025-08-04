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Avrupa Kupalarında rakipler belli oluyor

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Avrupa Kupalarında rakipler belli oluyor
İSVİÇRE'NİN Nyon kentinde gerçekleştirilecek kura çekimlerinde, Avrupa kupalarında mücadele edecek Beşiktaş, Fenerbahçe, Başakşehir ve Samsunspor'un muhtemel rakipleri de belli olacak. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord'u geçmesi halinde play-off etabına kalacak Fenerbahçe'nin yer aldığı "Devler Ligi" kurası 13.00'te başlayacak. Avrupa macerasına playoff turundan dahil olacak Samsunspor'un bulunduğu Avrupa Ligi kura çekimi 14.00'te yapılacak. Beşiktaş'ın İrlanda ekibi St. Patrick's'i, Başakşehir'in de Norveç temsilcisi Viking'i elemesi durumunda hak kazanacağı Konferans Ligi play-off turunun kurası ise 15.00'te gerçekleştirilecek.
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