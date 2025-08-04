Horoz’da Muhsin Sezer dönemi

SON yıllarda zorlu bir süreçten geçen ve yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek olan Denizlispor, teknik direktörlük görevine kulüp içinden bir isimle devam etme kararı aldı. Yeşil-siyahlı yönetim, kıt imkanlara rağmen Bölgesel Gençlik Gelişim Ligi'nde geçen sezon U19 takımını 4 puanla 8. sıradan alıp çok büyük bir ivme yakalayarak şampiyonluğa ulaştıran Muhsin Sezer ile anlaşmaya vardı. Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri akşam saatleri 25 futbolcu ile çalışmalarını sürdüren yeşil-siyahlılarda geçen sezondan A Takımda forma giyen Kemal Çetinkaya, Oğuzhan Sarı, Mehmet Ali Ulaman, Nuri Kozhan, kaleci Emre Çirkin, Süleyman Bozbay, Talha Eren'de antrenmanlara çıkan isimler. Bu arada, geçen sezonun başarılı isimlerinden kanat oyuncusu Emre Furtana ise Amasyaspor'la anlaştı. 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu, yeni kulübüne 3 yıllık imza attı.