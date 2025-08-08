Bal-Kes’ten çifte transfer

NESİNE 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Balıkesirspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Kırmızı-beyazlılar, kadrosuna iki takviye birden yaptı. Balıkesir temsilcisi Karşıyaka'dan ayrılan 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Ali Sinan Gayla ve Aliağa Futbol Kulübü'nden 20 yaşındaki orta saha Yiğit Bayındır'la anlaştı. Önceki sezon Karaköprü Belediyespor ile şampiyonluk yaşayan, geçen sezon ise Karşıyaka'da Play-Off oynama başarısı gösteren Ali Sinan, son 3 sezonda rakip ağları 37 kez havalandırdı. Ali Sinan'la 1 yıllık sözleşme imzalandığı duyurulurken, Aliağa ekibinin kadrosunda geçen sezon namağlup şampiyon olan Yiğit'in ise 1 yıllığına kiralandığı açıklandı.

DAHA ÖNCE 8 TRANSFER YAPMIŞTI

Kırmızı-beyazlı Balıkesir temsilcisi, kadrosunu daha önce Bora Yılmaz, Serhat Velioğlu, Kuban Altunbudak, Ahmet Buğra Güven, Furkan Yardım, Hasan Gündoğdu, Mehmet Bağcı ve Yekta Sönmez olmak üzere 8 isimle ile güçlendirmişti.