Donnarumma heyecanı

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleci bölgesi için arayışlar devam ediyor. Önceki günlerde stadyumda Leroy Sane ve Victor Osimhen'e imza attıran sarı-kırmızılılar kaleci için de Avrupa'nın dev isimleriyle görüşmeleri sürüyor. Manchester City'den Ederson'u gündeminde tutan Aslan'da Başkan Dursun Özbek'in 'en iyisini alalım' dediği ve Donnarumma için Gardi'ye yetki verdiği aktarıldı. Kadrosunu Lucas Chevalier ile güçlendiren PSG'de İtalyan kaleci artık takımdan ayrılma planları yapıyor.

İHTİMAL DAHA DA GÜÇLENDİ

1 yıllık kontratı bulunan ismin başrol olabileceği bir takımda kariyerine devam etmek istediği belirtildi. PSG'nin sözleşme uzatma teklifine olumsuz yanıt veren ve yüksek maaş talebi nedeniyle başka takımlarla görüşmelere başlayan 26 yaşındaki kaleciye G.Saray'ın ciddi bir teklif yaptığı ifade edildi. Manchester United'ın da ilgilendiği kalecinin Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için Aslan'ın ilgisine olumsuz bakmadığı aktarılıyor. Donnarumma için teknik direktör Okan Buruk 'mümkün görünmüyor' demişti. Ancak başarılı eldiven için tüm şartların zorlanacağı öğrenildi.