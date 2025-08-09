‘Türk kadınının inatçılığını gösterdik’

DÜNYADA 7 açık su kanalından oluşan Ocean's 7 (Okyanus Yedilisi) parkurunu tamamlayan ilk Türk ve dünyadaki 38. sporcu olan İzmirli milli yüzücü Bengisu Avcı, başarıya giden yolda yaşadığı zorlukları Japonya'nın başkenti Tokyo'da anlattı. Japonya'daki Tsugaru Boğazı'nın aslında 19 kilometre uzunlukta olduğunu ancak akıntılarla birlikte 14,5 saat boyunca 57 kilometre yüzmek zorunda kaldığını vurgulayan milli sporcu, "Bizim için gerçekten çok zordu. O yüzden ekibim, kaptanı ve diğer yetkilileri ikna edebilmek için çok uğraştı" dedi. Kendisiyle birlikte Tsugaru Boğazı'nı geçmeye çalışan İngiliz ve Avustralyalı erkek sporcuların pes ettiğini belirten Avcı, "Kadın sporcu olduğum için erkekler çıktığında benim de çıkacağımı düşünmüşler ama çıkmadık. Türk kadınının ne kadar inatçı olduğunu gösterdik ve bu sayede başardık" diye konuştu. Türkiye Milli Takımı kökenli bir sporcu olarak Okyanus Yedilisi'ni tamamlamanın kendisi için çok önemli olduğunu vurgulayan 29 yaşındaki milli yüzücü, "Çünkü arkamdan gelen sporcuları biliyorum ve onlar için de güzel bir örnek oluşturmasını istiyordum. Bengisu Avcı ismi Türk sporcularına armağan olsun. Biraz tadını çıkardıktan sonra buz yüzmeye devam edeceğim. Çünkü ben sporcuyum ve yaptığım şey bu. Yetiştirdiğim sporcularla parkurlara gitmeye devam edeceğim" diye konuştu.