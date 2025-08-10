Kartal’da rota Ada

TRANSFER çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta rota İngiltere. Jurasek, Abraham, Orkun ve son olarak da Ndidi'yi renklerine bağlayan siyahbeyazlı yönetim kanat transferi için kolları sıvarken gündeme flaş bir isim geldi. Manchester United'dan ayrılması beklenen Jadon Sancho için Beşiktaş'ın devreye girdiği aktarıldı. M.United ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 25 yaşındaki kanat oyuncusunun güncel piyasa değerinin 28 milyon Euro olduğu kaydedilirken, kurmayların tüm şartlarını zorlayacağı öne sürüldü. Öte yandan stoper bölgesini de takviye etmek isteyen siyahbeyazlıların, yine İngiltere ekiplerinden Chelsea forması giyen Axel Disasi için nabız yoklayacağı ifade edildi. Fransız milli futbolcuyu kadroda düşünmeyen teknik direktör Enzo Maresca'nın raporu üzerine Chelsea'nin oyuncuyu elden çıkaracağı belirtildi.