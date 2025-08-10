Taşkın’dan tepki

TRENDYOL 1'inci Lig'de geçen sezon üçlü averajla ligde kalmayı başaran Manisa Futbol Kulübü, yeni sezona istediği gibi başlayamadı. İlk haftada deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor'a 2-1 mağlup olan siyah-beyazlılar, uzatmada bulduğu golün iptal edilmesiyle 1 puandan oldu. Ümraniyespor'un 64'üncü dakikada 10 kişi kalmasının ardından kalesinde 2'nci golü görerek 2-0 geriye düşen Manisa temsilcisi, yeni transferlerinden Lois Diony'nin golüyle puan için umutlandı ancak Manisa Futbol Kulübü'nün 90+3'üncü dakikada Cissokho ile bulduğu gol, VAR incelemesine gidilmeden iptal edildi.

"İPTAL EDİLEN GOLÜ İZLESİNLER"

MANİSA Futbol Kulübü'nün deneyimli teknik direktörü Taner Taşkın ise karşılaşmanın ardından iptal edilen gol nedeniyle hakemlere sert tepki gösterdi. Tecrübeli çalıştırıcı, "İptal edilen golü izlesinler. Ümraniye'ye olsa onların da canı yanacaktı. Biz yarım puan bile haram istemiyoruz. VAR'daki hakemler daha dikkatli maç yönetmeli. Yanlış kararla elimiz boş dönüyoruz" ifadelerini kullandı. Mağlubiyeti hak etmediklerini dile getiren teknik patron Taşkın, "Çok genç oyuncularımız var. Hakem hatasıyla kaybetmiş olabiliriz ama benim gözümde oyuncularım galiptir. Ellerinden gelenin en iyisini yaptılar" diye konuştu.