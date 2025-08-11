Ada’da hedef Üçüncü Lig

GEÇTIĞIMIZ sezon 3. Lig'de istediği sonuçları alamayarak küme düşen ve 2025-2026 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) yer alacak olan Kuşadasıspor'da, yeni sezon öncesi hareketli günler yaşanıyor. Kulüp başkanlığı görevini bırakan Yaser Doğan'ın yerine Kudret Durdu seçilirken, teknik direktörlük görevine ise Ersin Sarı getirildi. Kuşadasıspor Basın Sözcüsü Ekrem Keser, iç transferde 11 futbolcuyla yeniden anlaşarak iskelet kadroyu koruduklarını, ancak bununla yetinmeyip sıfırdan güçlü bir kadro kurma çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Keser, "Dış transferde şu ana kadar Mehmet Elma ve Baran Yardımcı ile sözleşme imzaladık. Ancak bu transferler sadece başlangıç. Taraftarımızı heyecanlandıracak bir bomba transfer üzerinde çalışıyoruz. Kadromuzu hem tecrübeli hem genç yeteneklerle güçlendireceğiz" dedi. Yeni sezon planlamasında yalnızca lige tutunmak değil, doğrudan şampiyonluk hedeflediklerini vurgulayan Keser, "Kuşadasıspor'un yeri amatör ligler değil. Tüm camia olarak tek hedefimiz yeniden 3. Lig'e dönmek. Taraftarımızın desteğiyle bunu başaracağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.