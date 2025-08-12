  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
100 milyondan fazla görüntülendi... Salah'tan UEFA'ya tepki

LİVERPOOL'un Mısırlı futbolcusu Mohammed Salah, İsrail'in saldırıları sonucunda hayatını kaybeden 'Filistinli Pele' lakaplı eski futbolcu Süleyman el-Ubeyd için UEFA'nın yaptığı paylaşıma tepki gösterdi. Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA) sosyal medya hesabı üzerinden yapılan "Filistinli Pele Süleyman el-Ubeyd'e veda. En karanlık zamanlarda bile sayısız çocuğa umut veren bir yetenek" paylaşımına, Liverpool'un Mısırlı futbolcusu Mohammed Salah'tan tepki geldi.

33 yaşındaki futbolcu, UEFA'nın yaptığı paylaşımı alıntılayarak 'Bize nasıl, nerede ve neden öldüğünü anlatabilir misiniz?' mesajını paylaştı. Mısırlı futbolcunun bu paylaşımı, sosyal medyada 100 milyonun üstünde görüntülenme alırken, dünyada geniş yankı buldu. Salah, geçtiğimiz yıllarda da yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla Gazze'ye yardım çağrısında bulunmuştu.

