Felaketzede Bal-Kes

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nin Egeli temsilcilerinden olan Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, önce deprem sonra yangın felaketiyle sarsıldı. Yeni sezon öncesi hazırlıklarına başlayan Balıkesir ekibi, 10 Ağustos Pazar günü Sındırgı merkezli meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremi yaşadı.

Mavi-yeşilliler, daha depremin şokunu atlamadan bu sefer de orman yangını nedeniyle sarsıldı. Önceki gün sabah saatlerinde yeni sezon hazırlıkları kapmasında kamp yapmak için Balıkesir'in Güzelyalı İlçesine giden Bal-Kes kafilesi büyük şok yaşadı. Yaklaşık olarak 1 haftalık kamp planlayan takım, aynı bölgede çıkan orman yangını nedeniyle gittiği gün geri dönmek zorunda kaldı.