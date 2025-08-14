Denizlispor Kongresi 19 Ağustos’a ertelendi

DENİZLİSPOR'UN Pamukkale Kültür Merkezi, Mehmet Gazi Salonu'nda saat 18.00'de yapılması planlanan 'Seçimli Genel Kurulu' çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi. Seçimli Genel Kurul, 19 Ağustos 2025 Salı günü, aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır. Kongre salonuna çok sayıda taraftar ve önemli isim geldi. Başkan Adayı olması beklenen Süleyman Urkay'ın yanı sıra Yasin Özpek de kongre için hazır bulundu. Kongrenin yapılabilmesi için 300 delegenin olması gerekirken sadece 25 delege hazır bulundu. Öte yandan Denizlispor'da geçen sezonun ilk bölümünde başarıyla forma giyen başarılı file bekçisi Ertuğrul Bağ, devre arası takımdan ayrılarak Kahramanmaraş İstiklalspor'a transfer olmuştu. Genç eldivenin yeni takımı, deplasmanda Denizlispor'un 7-0 yenildiği rakibi Sebat Gençlikspor oldu.