Denizli BŞB Voleybol antrenmanlara başladı

YENİ sezonda Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele edecek olan Denizli Büyükşehir Belediyespor, antrenmanlara başladı. Yapılan transferlerle hem deneyimli hem de gelecek vadeden oyuncuları bir araya getiren Denizli Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi'ne yükselmeyi hedefliyor. Başantrenörlük görevine tecrübeli isim İlker Alkan'ı getiren Denizli BŞB yönetimi, Avrupa arenasında boy göstermiş 10 oyuncuyla sözleşme imzaladı. Ege ekibi yapılan sağlık kontrollerinin ardından ilk antrenmanına çıktı. Çalışmalarda oyuncuların hırsı ve uyumu dikkat çekti. Kulüp Başkanı İbrahim Doğan, "Bu sezonu Denizli voleybolu için bir dönüm noktası olarak görüyoruz. Transfer ettiğimiz sporcular hem saha içinde hem saha dışında takımımıza büyük katkı sağlayacak" diye konuştu.