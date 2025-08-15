Manisa FK’da yeni dönem

GEÇTİĞİMİZ sezonu küme düşme hattının üstünde kapattıktan sonra yeni sezonda daha iddialı bir kadro kuran Manisa FK'da patron yine değişiyor. Geçen sezon çok sayıda sıkıntıyla uğraşan Manisa ekibi, kentte iş insanı olan Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkan Vekili Ersin Öztaş'a devredilmişti. Kümede kalmayı son hafta başaran siyah-beyazlılar, yeni sezona da Öztaş yönetiminde başladı. Teknik Direktör Taner Taşkın ile yola devam eden Ege temsilcisinde Öztaş'ın kulübü devredeceği yönünde çıkan haberlerin ardından yaşanan belirsizlik de son bulmak üzere.

RESMİ İŞLEMLER BEKLENİYOR

Trendyol 1. Lig'de hedefini üst sıralar olarak belirleyen Manisa Futbol Kulübü'nün yeni sahibi Noran İnşaat, kulüp başkanı da İsa Özdemir oluyor. Bu konuda geçtiğimiz günlerde bazı gelişmeler yaşandı. Geçtiğimiz dönemlerde kulübü alan iş insanı Ersin Öztaş'ın, hisselerinin yüzde 50'sini satma kararı aldığı ve bu doğrultuda kulübün yüzde 50'sinin Noran İnşaat tarafından satın alındığı iddia edildi. Ancak henüz resmi satış işlemlerinin yapılmadığı, gerekli evrakların tamamlanmasının ardından birkaç gün içinde resmi satışın yapılması bekleniyor. Alınan bilgilere göre ilk etapta hisselerin yüzde 50'sinin, daha sonrasında ise tamamının Noran İnşaat'a geçecek. Kulübün başkanlığına ise siyaset dünyasının tanınan ismi İsa Özdemir getirilecek. Konuyla ilgili yakın zamanda kulüpten açıklama yapılması bekleniyor.

SİYAH-BEYAZLILAR HATAYSPOR'A BİLENİYOR

SEZONUN ilk maçında Ümraniyespor'a deplasmanda şanssız bir şekilde 2-1 kaybeden Manisa FK'da ikinci haftada Manisa'da pazar günü oynanacak Atakaş Hatayspor maçının hazırlıkları sürüyor. Zorlu İstanbul deplasmanında beraberlik golü hakeme takılan ve maçın ardından büyük tepki gösteren siyah-beyazlılar, bu mağlubiyeti evinde oynayacağı ilk maçta telafi etmek istiyor. Teknik direktör Taner Taşkın'ın oyuncularından ilk haftayı unutmalarını ve evlerindeki ilk maçta galibiyete odaklanmalarını istediği öğrenildi.