Altınordu’da buruk sevinç

ALTINORDU, altyapısından yetiştirdiği milli kaleci Berke Özer'in Lille'e transferinden gelir elde edemedi. Kırmızı-lacivertliler 2018'de genç eldiveni 2.5 milyon Euro'ya Fenerbahçe'ye satmış, sözleşmeye "sonraki satıştan yüzde 20 pay" maddesi koydurmuştu. Ancak Berke 2022'de F.Bahçe ile sözleşmesini tamamlayarak serbest kalınca bu hak ortadan kalktı. Berke, geçen sezon forma giydiği Eyüpspor'dan Lille'e 4,5 milyon Euro bonservis + 500 bin Euro bonus karşılığında 4 yıllık imza attı. F.Bahçe'nin, Berke'nin bir sonraki transferinden yüzde 20 pay alma hakkını koruduğu belirtildi. Böylece Altınordu bu transferden kazanç sağlayamadı ve buruk bir sevinç yaşadı.