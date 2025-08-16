G.Saray’dan aynı tarife

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, sahasında Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti. Geçen hafta deplasmanda aynı skorla Gaziantep FK'yı da mağlup eden sarı-kırmızılılar, bu sonuçla sezona ikide iki yaparak girdi ve henüz ikinci haftadan iddiasını tüm takımlara gösterdi. 3. dakikada sağ taraftan topla hareketlenen Berkay Özcan, son çizgiye inerek ceza sahasına ortasını yaptı. Arka direkte topla buluşan Ahmet Sivri'nin gelişine vuruşunda kaleci Günay gole izin vermedi.

DOH KIRMIZI KART GÖRDÜ

10'da Torreira'nın savunmadan gönderdiği uzun topta Barış Alper, defans arkasına koşuyu yaptı. Doh'un önünde kalan topu pres yaparak kazanan Barış Alper, topu ağlara yolladı: 1-0. 23'te Doh, Sanchez'e yaptığı faul sonrası VAR uyarısıyla oyundan atıldı. 42'de sol taraftan kullanılan köşe atışında Sara, topu ceza sahasına ortaladı. Kaleci Grbic'den seken topa kale alanında Abdülkerim vuruşunu yaptı. Kaleye giden top çizgi üzerindeki Barış Alper'den döndü ve arka direkteki Torreira'nın önünde kaldı. Torreira'nın vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

SON SÖZÜ ICARDİ SÖYLEDİ

60'da Atakan'ın ceza sahasına yaptığı ortada Tiago Çukur'un şutunu kaleci Günay çıkardı. 74'te Barış Alper'in kale önüne yaptığı sert ortada ters bir dokunuş yapan Fatih Kurucuk, topu kendi ağlarına yolladı: 2-0. 87'de Torreira, ceza yayının içinde Johnson'dan topu kaptı. Torreira, meşin yuvarlağı birkaç adım attıktan sonra penaltı noktası hizasındaki Icardi'ye çıkardı. Arjantinli futbolcu, skoru belirledi: 3-0.

ICARDİ GOLLE DÖNDÜ

SarI-Kırmızılılarda sakatlığı sebebiyle uzun süredir kadroda yer almayan Arjantinli yıldız Mauro Icardi tam 281 gün sonra karşılaşmanın 80. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna dahil oldu. 87. dakikada ön alan baskısında topu kazanan Torreira'nın pasında topla buluşan 32 yaşındaki yıldız golcü topu ağlara gönderdi ve formasına golle birlikte kavuştu.