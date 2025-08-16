Süper heyecan

Süper Lig'e Çaykur Rizespor deplasmanında aldığı 3-0'lık galibiyetle müthiş bir başlangıç yapan Göztepe, bugün Gürsel Aksel Stadı'nda Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Saat 21.30'da başlayacak dev maçın biletleri, satışa çıkar çıkmaz tükendi.

Konuk ekibin taraftarlarına ayrılan biletler ise güvenlik gerekçesiyle yalnızca deplasman tribününe tahsis edildi. Geçen sezonun ikinci haftasında yine İzmir'de karşılaşan iki takım 2-2 berabere kalmış, Kadıköy'deki rövanşı ise Fenerbahçe 3-2 kazanmıştı. Eski takımı Fenerbahçe'ye teknik direktör olarak henüz galibiyeti bulunmayan Göztepe'nin Bulgar çalıştırıcısı Stanimir Stoilov, bu kez Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertlilere karşı ilki başarmak istiyor. Göztepe'de sakatlığı bulunan Ogün Bayrak haricinde eksik bulunmuyor. Fenerbahçe'de ise Becao, Mert Hakan ve Mert Müldür sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.