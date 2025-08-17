Aslan duvar ördü

SÜPER Lig'de Gaziantep'in ardından, Karagümrük'ü de 3-0'lık skorla geçen Galatasaray, kalesine adeta duvar ördü. Ligde geçen sezon şampiyonluğa ulaşarak 5. yıldızı takan ilk takım olan Aslan, son 7 resmi maçında gol yemedi. Aslan, en son 3 Mayıs'ta Sivasspor ile oynadığı lig maçında kalesinde gol gördü. Cim-Bom, bu tarihten sonra ise Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarının hiçbirinde gol yemeden maçı tamamladı.

TOPLAM 18 GOL KAYDETTİ

SARI-KIRMIZILILAR, son yedi maçlık periyotta Trabzonspor'u ligde 2-0, kupada da 3-0'lık skorlarla dize getirirken, Kayserispor (3-0), Göztepe (2-0), Başakşehir (2-0), Gaziantep FK (3-0) ve Karagümrük (3-0) karşısında aldığı net galibiyetlerle farkını ortaya koydu. Teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, bu süreçte rakip fileleri tam 18 kez sarsarak adeta gol olup yağdı.