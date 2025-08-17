İzmir’de sessiz gece

FOTOĞRAFLAR: DOĞANCAN BİNGÖL

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. 14. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Olaitan'ın soldan yaptığı ortada defanstan seken topu altı pas içerisinde önünde bulan Bokele'nin vuruşunda top Brown'a çarpıp taca çıktı. 23'te Göztepe'de ceza saha sağ önünden Olaitan'ın kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye gönderdiği topu kaleci İrfan Can kornere çeldi. 37. dakikada Göztepe bir kez daha gole yaklaştı. Ceza sahası sol çizgisi üzerinde topla buluşan Olaitan'ın Janderson ile verkaç yaptıktan sonra ceza sahası içerisinde girip vuruşunda defanstan dönen top Juan'ın önünde kaldı. Juan'ın sağ çaprazdan şutu Fenerbahçe defansından sekip taca gitti. İlk yarı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

FIRSATLARI KAÇIRDILAR

58. dakikada Göztepe yine gole çok yaklaştı. Savunma arkasına sarkan Juan bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kademeye gelen Amrabat'tan sıyrılan Juan'ın yerden pasına kimse dokunamadı. Savunmanın araya girmesiyle top kaleci İrfan Can'da kaldı. 61'de Göztepe'nin kullandığı serbest vuruşta topu alan F.Bahçe kontra atağa çıkarken Duran, orta alanda Juan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Yasin Kol, Juan'a ikinci sarı kartını göstererek oyundan attı. 67'de Olaitan'ın yaklaşık 32-33 metre uzaklıktan kullandığı serbest vuruşu kaleci İrfan Can kornere çeldi. 69'da sol kanattan içeriye kat edip 2 kişiden sıyrılan Brown'un şutu yandan auta gitti. 75'te Szymanski'nin ortasında En-Nesyri'nin kafa vuruşu yandan auta gitti. 86'da Oosterwolde topu kapan Emersonn'a yaptığı faul sonrası ikinci sarı kartını görerek oyundan atıldı. 90'da Talisca'nın kullandığı serbest vuruş barajdan döndü. 90+2'de Cenk ceza sahası içinde Bokele'nin müdahalesiyle yerde kaldı. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen Yasin Kol, penaltıyı verdi. 90+4'te Talisca'nın penaltı vuruşunu Lis köşeden çıkardı. Kalan dakikalarda başka pozisyon olmadı ve maç 0-0 sona erdi.

STOİLOV'DAN İLK 11'DE İKİ DEĞİŞİKLİK GELDİ

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, ligin ilk haftasında deplasmanda 3-0 kazandıkları Çaykur Rizespor maçının ilk 11'ine oranla kadroda 2 değişikliğe gitti. Bulgar çalıştırıcı savunmada Taha Altıkardeş yerine yeni transfer Brezilyalı Allan Godoi'ye şans verdi. Orta alanda ise Cherni, Gomes ve Arda'nın yanında bu kez Miroshi yerine Dennis görev aldı. İleri üçlü ise Rize deplasmanında olduğu gibi Olaitan, Janderson ve Juan Santos'tan oluştu.

TARAFTARLAR ŞOV YAPTI

Göztepe- Fenerbahçe maçında Gürsel Aksel Stadyumları tıklım tıklımdı. Takımlarının ilk iç saha maçına akın eden sarı-kırmızılılar tribünleri doldurdu. Karşılaşma öncesi verilen bayraklarla adeta sarı-kırmızı bir şölen yaşandı. Çalan şarkılara ve marşlara büyük bir coşkuyla eşlik eden Göztepeliler, yine özel bir atmosfer oluşturdu. Karşılaşmanın başlama düdüğünden bitişe kadar hiç susmayan taraftarlar, takımları için itici güç oldu. Öte yandan Fenerbahçe taraftarları da kendilerine ayrılan bölümü doldurarak takımlarına destek verdi.

MOURİNHO'DAN TAKTİK DEĞİŞİKLİĞİ

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, zorlu İzmir deplasmanında taktiksel değişikliğe gitti. Şampiyonlar Ligi elemelerinde 5-2 kazanarak tur atladıkları Feyenoord maçında 4-4-2 taktiğiyle sahaya çıkan sarı-lacivertliler, dün ise 3-5-2 dizilişiyle sahadaydı. Savunmada Skriniar ve Oosterwolde'nin yanında Mert yerine Yusuf Akçiçek forma giydi. Orta alanda Amrabat, Fred, Semedo, Brown ve Szymanski yer alırken ileri ikilide yine Duran ve En Nesyri forma giydi.