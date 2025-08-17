Kaf-Kaf, Ensar’ı istiyor

3. Lig 4. Grup'ta bu sezon 2. Lig hedefini tam 12'den vurmak isteyen Karşıyaka, transfere doymuyor. Sezon öncesi giden 17 futbolcunun yerine sezon öncesi 14 transferle yepyeni bir kadro oluşturan Karşıyaka, defansa yapılacak takviye için yine teknik direktör Burhanettin Basatemür'ün eski öğrencisine kanca attı. Daha önce Somaspor'dan eski öğrencileri kaleci Muharrem Tunay Meral, merkez orta saha Mücahit Arslan ve geçen sezon Menemen FK'da takımında yer alan sağ kanat Erhan Öztürk'ü Karşıyaka'ya kazandıran Basatemür, Manisa Futbol Kulübü'nden stoper Muhammet Ensar Akgün'ü yeni takımına istiyor.

AMATÖRDE OYNARKEN KEŞFETTİ

Amatörden ve altyapılardan keşfettiği oyuncuları vitrine çıkarmasıyla tanınan Basatemür'ün 2023 yazında 23 yaşındayken amatör ligde Tekirdağspor'dan Somaspor'a kazandırdığı Muhammet Ensar, yarım sezondaki performansıyla o yıl ara transfer döneminde 1'inci Lig ekibi Manisa FK'ya satıldı.