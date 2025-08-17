Manisa FK’ya Fildişili golcü

Lig'de şampiyonluk hedefleyen Manisa FK, kadrosuna bir golcü daha katmak üzere. Siyah-beyazlılar, mali sorunlar nedeniyle Fransa Ligue 2'den ulusal lige düşürülen AC Ajaccio'dan ayrılan Fildişi Sahilli genç forvet Ben Hamed Traore ile anlaşmaya vardı. Bir süredir kulüpsüz olan 21 yaşındaki futbolcu, siyahbeyazlıların teklifini kabul etti. Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 400 bin euro olarak gösterilen oyuncunun, 30 Haziran 2026'ya kadar Ajaccio ile sözleşmesi bulunuyordu. Ancak Fransız kulübünün mali sorunlar nedeniyle yaşadığı küme düşme süreci, Traore'nin serbest kalmasına yol açtı. Fildişi Sahilli, genç hücum oyuncusunun hafta içinde Manisa'ya gelerek sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi imzayı atması bekleniyor. Hamed Traore, futbola Fildişi Sahili'nde FC Limane Yacouba Sylla Football Club (LYS Sassandra) altyapısında başladı. 2021 yılında AC Ajaccio'ya transfer olarak Avrupa'ya adım atan oyuncu, Ligue 2'de sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti.

RAKİP HATAYSPOR

Birinci Lig'in ilk haftasında deplasmanda Ümraniyespor'a 2-1 kaybeden Manisa Futbol Kulübü bugün sahasında Hatayspor'la karşı karşıya gelecek. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda İlker Yasin Avcı'nın düdük çalacağı karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Müsabakanın bilet fiyatları kapalı alt ve misafir tribünü 45 TL olarak belirlendi. Manisa FK'nın teknik patronu Taner Taşkın, Hatayspor maçını kazanıp ilk 3 puanlarını alacaklarına inandığını kaydetti